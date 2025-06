Daniel Nilsson arrestato il volto tv di Avanti un altro | di cosa è accusato

Una scena apparentemente tranquilla si è trasformata in un terremoto mediatico: Daniel Nilsson, il volto noto di "Avanti un altro", è stato arrestato a Cervinia con l'accusa di maltrattamenti. Un episodio che scuote l'immagine del celebre modello e solleva domande sulle sue vicende personali. Ma cosa c'è dietro questa notizia che sta facendo il giro del mondo?

CERVINIA – Sembrava solo una lite, una delle tante che affiorano d’estate nei luoghi di vacanza. Ma stavolta qualcosa è esploso. Nella quiete rarefatta di Breuil-Cervinia, ai piedi del Cervino, la voce si è sparsa in fretta: Daniel Nilsson, il noto modello svedese che da anni interpreta il “Bonus” nella trasmissione televisiva “Avanti un altro”, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. L’episodio, classificato come codice rosso, è avvenuto dopo una lite degenerata in aggressione fisica. L’intervento dopo la lite: scatta il codice rosso. Secondo quanto riportato da più fonti, a cominciare dal Corriere della Sera, l’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato da alcuni presenti che hanno assistito alla scena e hanno allertato i carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Daniel Nilsson, arrestato il volto tv di “Avanti un altro”: di cosa è accusato

