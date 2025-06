Dall’elicottero piovono soldi traffico in tilt e festa in strada il video del funerale | Ultimo segno d'amore

Un funerale che si trasforma in scena da film, con un elicottero che piovono soldi sulla folla in festa. Un gesto sorprendente, simbolo di un amore smisurato e di una comunità unita nel ricordo. La strana combinazione di traffico in tilt, musica e allegria ha lasciato tutti senza parole. Questo atto emblematico ci invita a riflettere sul potere dei gesti d’amore più autentici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa emozionante celebrazione.

Scene da film a Detroit dove, durante un funerale decisamente originale, da un elicottero gettate migliaia di banconote in strada per celebrare il defunto. “Il suo desiderio era quello di dimostrare il suo amore alla comunitĂ un'ultima volta” hanno dichiarato i parenti del 58enne scomparso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

