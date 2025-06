Dalle toghe picconate al Dl Sicurezza e aiutino a chi occupa casa

Dopo la relazione dell’ufficio del Massimario della Cassazione, che criticava diversi passaggi del decreto sicurezza da poco diventato legge, la maggioranza non arretra, ma, anzi, raddoppia. Non solo non c’è alcuna intenzione di rivedere il decreto, ma si pensa a un nuovo provvedimento per tutelare le forze dell’ordine. A lanciare il sasso è la Lega che in una nota definisce «fortemente auspicabile un nuovo provvedimento per rafforzare ancora di più la sicurezza, con particolare riferimento alla tutela delle Forze dell'Ordine. Difendere le divise significa difendere gli italiani». Subito si associa il partito della premier, Fratelli d’Italia, con Edmondo Cirielli, uomo vicinissimo a Giorgia Meloni: «Da molti anni», dice il coordinatore della direzione nazionale di FdI, «sostengo che sia improcrastinabile intervenire per rafforzare la sicurezza nelle città e tutelare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dalle toghe picconate al Dl Sicurezza e aiutino a chi occupa casa

