Dalle amichevoli alla serata con Conte | il programma dettagliato del ritiro a Dimaro

Il ritiro di Dimaro-Folgarida si prepara a essere un vero e proprio spettacolo di energia e passione, con il Napoli pronto a scrivere nuove pagine di successo sotto il cielo trentino. Dai primi momenti di convivialità alle serate con Conte, ogni appuntamento promette emozioni uniche e incontri imperdibili. Scopriamo insieme il programma dettagliato di questa avventura estiva che segnerà l’inizio di una stagione ricca di sfide e traguardi.

Tutti i dettagli sul programma del primo ritiro estivo in Trentino-Alto Adige a Dimaro-Folgarida: tutti gli appuntamenti del Napoli C’è attesa e fermento per il primo ritiro di Dimaro dei Campioni d’Italia. Soprattutto per i nuovi acquisti, da Kevin De Bruyne ai prossimi colpi che metterà a segno Giovanni Manna. Il primo raduno estivo tra le montagne trentine prevede 10 giorni no stop di duro lavoro, mattina e pomeriggio, intervallati da un paio di amichevoli di difficoltà graduale. Il Napoli deve preparare al meglio una lunga e intensa stagione, ricca di impegni. Il primo è chiaramente quello di difendere il titolo, poi c’è da giocarsi la Champions League e andare più avanti possibile in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it