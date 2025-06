Dall’Arno spunta braccio umano mistero a Pisa | cadavere di una donna si cerca l’identità dai tatuaggi

Un inquietante mistero scuote Pisa: dall’Arno emerge un braccio umano, lasciando intravedere un enigma che coinvolge l’intera città. Solo quel frammento, decorato da tatuaggi ancora da decifrare, potrebbe svelare l’identità di una donna il cui corpo giace semi sommerso. La scena, drammatica e avvolta nel mistero, ha spinto le autorità a disporre un’autopsia e a concentrarsi sui dettagli dei tatuaggi per scoprire la verità nascosta dietro questa tragica scoperta.

Solo il braccio riaffiorava dall'acqua del fiume mentre il resto del corpo era rimasto semi sommerso ed è stato necessario un delicato intervento dei sommozzatori dei pompieri per recuperarlo. Disposta l'autopsia ma si indaga sui tatuaggi per arrivare all'identificazione.

In questa notizia si parla di: tatuaggi - braccio - arno - spunta

Villa Pamphili, la polizia chiede aiuto per identificare la donna: «Ecco i suoi tatuaggi». La pista dell'uomo in fuga con un fagotto in braccio - La Villa Pamphili diventa il protagonista di un appello pubblico: la polizia di Roma chiede aiuto per identificare una donna dai tratti distintivi, tra cui tre tatuaggi riconoscibili.

