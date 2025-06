Dalla spesa alle commissioni | a Legnano l’Estate Gentile degli anziani grazie a nove giovani volontari

Dalla spesa alle commissioni, l’estate a Legnano si riempie di calore e solidarietà grazie a “Estate Gentile”, un progetto che vede nove giovani volontari impegnati al servizio degli anziani e delle persone fragili. Un’iniziativa che non solo rafforza i legami comunitari, ma dimostra come la solidarietà possa nascere dalle giovani generazioni. Scopriamo insieme come questa esperienza stia trasformando la città in un esempio di altruismo e vicinanza.

Legnano (Milano), 29 giugno 2025 – È in corso “Estate Gentile”, progetto che vede coinvolti 9 giovani tra i 16 e 18 anni al servizio di anziani e persone fragili, per un’esperienza di solidarietà. L’iniziativa è gestita da Auser Ticino Olona, in collaborazione con la Fondazione S. Erasmo e il sostegno del Comune, all’interno del progetto Oltre l’Età, che prevede diverse azioni per gli over 65 svolte da una quindicina di partner istituzionali e del Terzo settore. Caldo infernale, Milano da bollino rosso per (almeno) due giorni di fila: perché è un problema per la salute (di tutti) Le opportunità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla spesa alle commissioni: a Legnano l’Estate Gentile degli anziani grazie a nove giovani volontari

