Dalla Gran Bretagna nuove speranze per la cura del cancro | arriva la terapia Cavallo di Troia

Tra tanto caos e tensioni a livello internazionale, ogni tanto arriva anche una buona notizia: una speranza per i pazienti oncologici attraverso una nuova cura sviluppata in Gran Bretagna, che presto verrà erogata direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale inglese, come ha recentemente annunciato la BBC. Il farmaco in questione è stato pensato per attaccare i tumori in maniera più diretta rispetto alle cure attuali, riducendo al contempo gli effetti collaterali per i pazienti. Proprio per queste sue caratteristiche, il farmaco è stato soprannominato in una maniera singolare: Cavallo di Troia, dato che, la sua efficacia contro le cellule tumorali è stata studiata per attaccarle direttamente al loro interno, proprio come nella vicenda della epica città di Troia.