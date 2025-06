Dalla colonia felina al rifugio Briana cerca coccole e serenità

Dalla colonia felina al rifugio Briana, alla ricerca di coccole e serenità, ogni animale merita una seconda possibilità. Mentre i cuccioli conquistano il cuore di molti adottanti, non bisogna dimenticare gli amici più anziani, come Briana, una gatta di circa 15 anni che attende con speranza un affetto speciale. Perché ogni vita conta, e anche per lei è arrivato il momento di trovare una famiglia che la ami davvero.

Chi è in cerca di un animale da adottare viene spesso conquistato dalla dolcezza dei cuccioli. Ma non sono i soli ad aver bisogno di affetto. I volontari del rifugio dell'Enpa Monza assistono a molte adozioni che riempiono il cuore, ma sono anche consapevoli che per alcuni animali sarà più complicato trovare una nuova casa. È il caso di Briana, una gatta di circa 15 anni che, a causa della sua età, viene esclusa a priori da molti. Gran parte della sua vita Briana l'ha trascorsa in una colonia felina a Concorezzo sotto le cure di Emilia, una responsabile dolcissima. Nel 2022, a causa dei carcinomi alle orecchie, Briana ha dovuto subire un'operazione al gattile di Monza, affrontando un intervento di conchectomia bilaterale.

