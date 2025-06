Dal tennis allo street food | l’incredibile svolta sciocca i tifosi

grado di rialzarsi e ripartire, dimostrando una determinazione senza pari. Ora, sorprendentemente, ha deciso di cambiare rotta, abbandonando le luci dei campi da tennis per immergersi nel vivace mondo dello street food. Questa scelta inaspettata ha lasciato tutti senza parole, ma rappresenta anche un nuovo capitolo di crescita personale e di scoperta di sé. È una svolta che potrebbe rivoluzionare il suo futuro, aprendo porte insospettate e stimolando curiosità e ammirazione tra i fan.

L’annuncio ha letteralmente lasciato di stucco il popolo del tennis: dopo anni di successi e di vittorie, è tempo di darsi allo street food. Non c’è cosa peggiore, per un atleta, di dover fare i conti con un infortunio. O con tanti infortuni, come nel caso di Matteo Berrettini, che più volte si è visto costretto a fermarsi perché era il suo corpo a chiederglielo. Il romano, tuttavia, in questa lunghissima sequenza di intoppi, è sempre stato in ottima compagnia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è qualcuno, infatti, che, proprio come l’ex numero 6 del mondo, trascorre più tempo dal fisioterapista che non in campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it