Dal Pozzo regina in campo Sogno azzurro che cresce

Dal pozzo Regina in campo, il sogno azzurro si arricchisce di una nuova stella. Giulia Dal Pozzo, appena ventenne, sta conquistando il cuore del padel italiano con imprese che lasciano il segno. Al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo, la giovane promessa ha dimostrato che in campo non si fanno sconti, scrivendo un capitolo emozionante nella storia dello sport nazionale.

Sorelle d'Italia, ma in campo non si fanno sconti. Giulia Dal Pozzo, vent'anni appena compiuti, è la nuova stella del padel italiano e l'ha dimostrato ancora una volta al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. Al Country Time Club di Mondello, la giovane italo-sammarinese ha firmato l'impresa più bella del torneo, eliminando la numero uno italiana Giorgia Marchetti – vicecampionessa d'Europa e bronzo mondiale – insieme alla compagna Anna Ortiz. Una battaglia di due ore, la partita più intensa e spettacolare del torneo targato Federazione Internazionale Padel. Tre set di emozioni (6-3 3-6 7-6) contro la coppia di testa di serie, la spagnola Barbara Las Heras e Marchetti stessa, che meno di un mese fa avevano negato a Dal Pozzo e Ortiz la semifinale al FIP Silver di Perugia.

