Dal cinema al teatro ecco l’estate organizzata dal Comune

Quest’estate, Monturano—o meglio Mundurà per l’occasione—si trasformerà in un vivace villaggio estivo, grazie a un ricco programma promosso dal Comune e dalle associazioni locali. Tra cinema, teatro, sport e momenti di riflessione, l’evento “Mundurà Summer Village” promette di unire comunità e divertimento sotto lo slogan "Più estate... più...". Una proposta imperdibile per vivere appieno la stagione più calda dell’anno, all’insegna di allegria e condivisione.

Monturano, o meglio Mundurà come scelto per il cartellone degli eventi, si trasformerà in un villaggio estivo ricco di eventi grazie al coinvolgimento di tantissime associazioni. Un programma sterminato di appuntamenti nel segno dell’identità che abbracciano economia, sport, sociale, intrattenimento con anche momenti di riflessione quello presentato nella mattinata di ieri appunto con " Mundurà Summer Village " e lo slogan "Più estate.più Mundurà". "E’ una nuova veste che abbiamo voluto – per abbracciare tutte le associazioni, le attività e gli ambiti dallo sport, al sociale all’economia, alla musica e nuovi eventi che ci caratterizzeranno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal cinema al teatro, ecco l’estate organizzata dal Comune

