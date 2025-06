Dal caldo record al break temporalesco | ecco quanto torneranno i temporali

L’estate sembra ancora dominata dal caldo africano, ma l’orizzonte meteorologico si prepara a un cambiamento: da metà luglio, un break temporalesco interesserà molte regioni italiane, portando sollievo e raffreddando le temperature. Questa svolta climatica coinvolgerà inizialmente il Nord e il Centro, per poi estendersi al Sud. Quindi, segnate questa data: il 15 luglio, quando i temporali inizieranno a fare capolino, regalando una boccata d’aria fresca.

Ancora molti giorni con temperature elevate e l'anticiclone africano che non molla la presa ma qualcosa inizierà a cambiare a luglio: qual è la data e le regioni coinvolte dal break.

