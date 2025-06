Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia | dove e quando Le previsioni meteo

Dal caldo record alla minaccia di temporali e grandinate in Lombardia: cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni? Con temperature elevate e un’aria satura di umidità, la regione si prepara a una possibile escalation atmosferica. Scopri dove e quando aspettarti fenomeni intensi, e come proteggerti al meglio: il clima sta cambiando, e la nostra attenzione deve essere massima. Ma...

Milano, 29 giugno 2025 – Caldo, caldo e ancora caldo. Anche nei prossimi giorni le temperature saranno piuttosto elevate su gran parte d’Italia, soprattutto in Val Padana, dove non mancheranno valori di umidità nei bassi strati dell’atmosfera particolarmente alti. Un mix che potrebbe dare vita a un cuscinetto di energia ancorata al suolo e nei primi due chilometri di atmosfera e che potrebbe favorire la formazione di violenti temporali. Ma vediamo quando, dove e cosa dobbiamo aspettarci nei primi giorni di luglio. L’anticiclone africano Pluto. Temporali e grandine. Le città più a rischio. Torna il caldo, ma si respira. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteo

In questa notizia si parla di: caldo - temporali - record - grandine

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

Meteo: Temporali e Grandine in arrivo a Luglio, cambia tutto in questa data Vai su Facebook

Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteo; Caldo in Emilia Romagna: temperature record per una settimana, poi un periodo fresco; Quando finisce il caldo record in Italia? Non ci sono buone notizie.

Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteo - L’anticiclone africano Pluto si fa ancora sentire, ma potrebbe iniziare a mollare la presa nel primo fine settimana di luglio. Come scrive ilgiorno.it

Dal caldo record al break temporalesco: ecco quanto torneranno i temporali - Ancora molti giorni con temperature elevate e l'anticiclone africano che non molla la presa ma qualcosa inizierà a cambiare a luglio: qual è la data e le regioni coinvolte dal break ... Scrive msn.com