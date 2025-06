Dal caldo africano a temporali e grandine | scatta l’allerta meteo ecco quando

Dopo un’ondata di caldo africano che ha portato temperature record, la Lombardia si prepara a un cambiamento drastico: temporali intensi e grandine imminenti. L’allerta meteo gialla è stata diramata dalla protezione civile regionale, segnalando potenziali fenomeni forti a partire dalla notte tra il 29 e il 30 giugno. Ecco quando e come prepararsi a questa svolta climatica che potrebbe sorprendere molti.

Allerta gialla per temporali forti in alcune zone della Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diramato oggi 29 giugno dalla protezione civile regionale, il tempo rimarrà stabile per il resto della giornata con temperature massime tra i 35 e i 40 gradi, ma a partire dalla notte tra il 29 e il 30. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: temporali - allerta - caldo - africano

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Nel weekend l'Italia si prepara a un'ondata di caldo africano con picchi roventi al Centro-Sud, ma attenzione al Nord: incombe il rischio di forti temporali e grandinate! ? #meteo #previsioni #caldoafricano #temporali #allertameteo Vai su X

Previsioni #Meteo, tra temporali provvidenziali e ritorno dell’anticiclone africano: il caldo non molla, ma il Sud resta fuori dai valori estremi Vai su Facebook

Pluto, la morsa del caldo stringe l'Italia. Oggi allerta arancione in 6 città; Caldo in Emilia Romagna, le previsioni meteo: nuovo picco in arrivo, ecco quando; Temporali, grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia dopo il caldo africano.

Dal caldo record a temporali e grandine in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteo - L’anticiclone africano Pluto si fa ancora sentire, ma potrebbe iniziare a mollare la presa nel primo fine settimana di luglio. Riporta ilgiorno.it

Temporali, grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia dopo il caldo africano - L’avviso di maltempo arriva dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Secondo ilgiorno.it