Dal 5 luglio si potrà fare il bagno nella Senna | Ci stiamo adattando al cambiamento climatico

Dal 5 luglio, Parigi si trasforma in un dipinto vivente grazie alla possibilità di fare il bagno nella Senna e nella Marna. Un’iniziativa rivoluzionaria che permette a cittadini e turisti di godere delle acque della capitale in modo sicuro e sostenibile, adattandosi ai cambiamenti climatici. Con 14 siti appositamente allestiti e controlli costanti, questa novità rende Parigi ancora più affascinante: continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

A partire da sabato 5 luglio, i parigini potranno immergersi nella Senna e nella Marna, con 14 siti dove un massimo di 200 persone potranno nuotare: ogni giorno verranno effettuati controlli per verificare lo stato delle acque. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nonostante i risultati alterni durante le #Olimpiadi2024, dal 5 luglio tutti potranno nuotare nel fiume della capitale francese. Un modello di riferimento per #Berlino che ora cerca di seguirne l’esempio. Ce ne parla @ChiaraPiotto su #SkyInsider Vai su X

