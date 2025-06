Dal 1° luglio a Morcone RaRo Festival del lavoro creativo & culturale

Dal 1° al 12 luglio Morcone (Benevento) si trasforma nel cuore pulsante della creatività e della cultura con la seconda edizione di RaRo – Festival del Lavoro Creativo & Culturale. Promosso da Kinetès e Rossella Del Prete, l'evento si propone di valorizzare il settore produttivo creativo e culturale, con un focus speciale sulle aree interne del Mezzogiorno. Un’occasione imperdibile per riscoprire il potenziale di questa ricca realtà e...

Si terrà dal primo al 12 luglio a Morcone (Benevento) la seconda edizione di RaRo – Festival del Lavoro Creativo & Culturale per iniziativa di Kinetès e della la sua fondatrice, Rossella Del Prete. L'obiettivo, sottolinea una nota, è quello di "riaffermare il valore del settore produttivo creativo e culturale. Il binomio CultuRA-LavoRO chiede grande attenzione soprattutto nelle aree interne del nostro Mezzogiorno e diventa un assioma da cui ripartire". Il tema dell'edizione 2025 è "Narrazioni sartoriali. L'arte di cucire i propri sogni" che, si afferma, "metaforicamente riconduce al mondo della scrittura e dell'editoria (libri che narrano, che sono cuciti, a mano e in forme anche più artistiche, e che cuciono storie), al mondo del design, della sartorialità e dell'artigianato creativo (Kinetès ha restaurato e riaperto un'antica sartoria nel centro storico di Morcone per farne un luogo di produzione creativa), ma che riconduce anche alla necessità di agire in materia di interventi sul patrimonio culturale o di rigenerazione urbana, in particolare nei centri storici dei piccoli comuni, con interventi e progetti 'tagliati e cuciti su misura', ben adeguati alle caratteristiche dei vari luoghi, monumenti o altre forme di patrimonio culturale".