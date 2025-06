Dai clan allo sport | i beni confiscati rinascono come spazi di legalità A Caserta il campo LibHero

Da spazi di illegalità a vivaci centri di speranza: a Caserta, i beni confiscati alla criminalità si trasformano in opportunità di rinascita sociale. Tra questi, spicca il campo LibHero a Trentola Ducenta, un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare strumento di legalità e comunità. Un inno alla rinascita, alla solidarietà e al futuro, dove il passato oscuro si dissolve per dare spazio a iniziative positive.

Dove un tempo comandavano i clan, oggi si corre, si gioca e si pratica sport: i beni confiscati alla criminalità organizzata stanno diventando sempre più spesso luoghi vivi, restituiti alla collettività. Un esempio virtuoso arriva da Trentola Ducenta, alle porte di Caserta, dove è stato appena inaugurato LibHero, un villaggio sportivo polifunzionale di oltre quatto

