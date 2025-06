Dai cervi ai daini schianti e paura | Io viva tra le lamiere Un miracolo

Un incontro fatale con la natura che poteva essere fatale, ma che si è trasformato in un miracolo: Tania Fonso, 50 anni di Goro, vive per raccontarlo dopo un incidente che le ha sfiorato la vita. Due cervi, un impatto devastante e un destino ancora da scrivere. La sua storia è un potente richiamo alla forza della speranza e alla fortuna di essere sopravvissuti. Grazie al suo avvocato Vasco...

Tania Fonso, 50 anni, vive a Goro. Lavora per una cooperativa ittica, La Rosa dei venti. Racconta: "Sono viva per miracolo, l'auto era accartocciata, distrutta. Pochi centimetri e sarei morta". Ha i brividi quando pensa a quello schianto. Era il 19 gennaio del 2024, due cervi piombarono dal boscone della Mesola contro la sua macchina, una Dacia Duster nera. "Il mio carrarmato", dice, ora che ha ritrovato il sorriso. Grazie al suo avvocato Vasco Sisti è riuscita ad ottenere dal Parco 12mila euro di risarcimento, a tanto ammontava il danno. "Sono rimasta senza auto per cinque mesi, ma mi è andata veramente bene".