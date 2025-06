Da YouTube alla Commodore | un creator rileva il brand leggendario e punta a rivoluzionare il retro-tech

Dopo anni di abbandono e trascuratezza, il leggendario marchio Commodore potrebbe rinascere grazie a un appassionato di retro tech. Cristian Simpson, noto come Retro Recipes, ha acquisito il nome e i diritti, puntando a rivoluzionare il mondo del retrocomputing. Questa mossa rappresenta una rinascita per un'icona che ha segnato un’epoca, aprendo nuove possibilità per gli appassionati e i nostalgici di tutto il mondo. La sua visione promette di riportare in vita il passato, mantenendo vivo il fascino del vintage nel presente.

Dopo anni di incertezze e di sfruttamento commerciale discutibile, il nome Commodore potrebbe finalmente tornare a nuova vita. L’acquisizione è opera di Cristian Simpson, meglio conosciuto sul web come Retro Recipes, youtuber specializzato in retrocomputing e appassionato da sempre del glorioso passato informatico. Da appassionato a proprietario. Simpson ha annunciato di aver ufficialmente acquistato il marchio Commodore e tutti i diritti annessi, inclusi i 47 marchi internazionali sopravvissuti alla liquidazione della storica azienda nel 1995. Non si tratta, dunque, di una semplice licenza o di una partnership limitata: lo youtuber detiene ora il controllo completo del brand, tanto che il suo canale ha già cambiato nome in Retro Recipes x Commodore. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net