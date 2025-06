Da via Giordano al restyling delle scuole | un’estate di cantieri

L’estate in città si trasforma in un vivace cantiere, con interventi che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Da via Giordano a via Monte Bianco, i lavori di ripristino e sistemazione delle strade rappresentano un investimento importante di 600mila euro, pronti a ridisegnare il volto della nostra comunità. Nelle prossime settimane, si preannuncia anche l’avvio di nuovi progetti che renderanno la città più funzionale e accogliente per tutti.

Estate, tempo di cantieri in città. "Ci sarà l’intervento per il ripristino e la sistemazione definitiva della sede stradale in via Giordano e in via Monte Bianco", ha annunciato l’assessora ai Lavori pubblici Loredana Verzino. Si tratta dell’opera più consistente di questa tranche di opere, che vede un importo di ben 600mila euro e che vedrà le lavorazioni in questi mesi. Nelle prossime settimane è poi atteso anche l’inizio della riqualificazione e dell’ampliamento del parcheggio Monte RosaSormani per 647mila euro: il 29 maggio era stata aggiudicata la gara d’appalto dalla società Errestrade Srl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da via Giordano al restyling delle scuole: un’estate di cantieri

