Da Sting a Sean Penn la lettera aperta contro gli orrori sui bambini ucraini | Deportati e costretti a dimenticare il proprio nome

Una voce unanime si leva contro le ingiustizie sui bambini ucraini deportati: da Sting a Sean Penn, passando per Marina Abramovic, firmatari di una lettera aperta pubblicata in esclusiva da L’Express denunciano con fermezza le deportazioni sistematiche nei territori controllati dalla Russia. Un appello forte e urgente rivolto all’opinione pubblica mondiale per fermare questa drammatica violazione dei diritti umani e restituire loro l’identità e la speranza.

Sting, Sean Penn, Marina Abramovi?: sono solo alcuni dei firmatari di una lettera aperta pubblicata in esclusiva da L’Express, che denuncia con forza la « deportazione sistematica di migliaia di bambini ucraini » nei territori controllati dalla Russia. Nel documento, sottoscritto anche dal capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak e la nota avvocata Oleksandra Matviichuk, i firmatari si rivolgono all’opinione pubblica internazionale per sensibilizzare e mobilitare contro quello che definiscono «un crimine deliberato contro un’intera generazione». I bambini deportati e rinchiusi. «Dal 24 febbraio 2022, migliaia di bambini ucraini non sono semplicemente scomparsi a causa della guerra: sono stati presi con la forza dalle loro case nelle regioni di Cherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk. 🔗 Leggi su Open.online

