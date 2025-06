Da Rimini fino a Capo Nord in bici a 68 anni

Da Rimini fino a Capo Nord in bici a 68 anni: un'impresa che sfida il tempo, le avversità e l'inesorabile passare degli anni. Con la sua fedele bicicletta di 35 kg, battezzata Guendalina, Stefano Pagliarani ha percorso 4.735 km in 53 giorni, dimostrando che la voglia di avventura non conosce età. Con questo viaggio, Stefano chiude il suo personale cerchio dei quattro punti cardinali del continente: Capo Nord...

Ha 68 anni, una bici di 35 kg battezzata Guendalina e una determinazione che sfida l’età, il freddo e la solitudine. Stefano Pagliarani, pensionato di Santa Giustina, ha appena scritto l’ultimo capitolo di un’avventura che sa di leggenda: 4.735 km in 53 giorni, pedalando da casa fino al punto più estremo a nord d’Europa, Capo Nord. Con questo viaggio, Stefano chiude il suo personale cerchio dei quattro punti cardinali del continente: Capo Passero a sud, Istanbul a est, il Portogallo a ovest e ora, finalmente, il vento gelido del nord. Non c’erano sponsor, telecamere o auto al seguito. Solo lui, la sua Guendalina — una Scott del 2020 — e Matteo Ciepelik, l’amico che da remoto gli trovava un letto caldo e pianificava le tappe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Rimini fino a Capo Nord in bici a 68 anni

