Da quando Israele ha attaccato l’Iran Gaza è ripiombata nel silenzio degli ultimi decenni

di Susanna Stacchini Da quando Israele ha attaccato l’Iran, quello di Gaza, viene candidamente definito, un fronte secondario. E in virtù di questo, di nuovo trascurato dalle grandi testate giornalistiche. Dopo la breve parentesi, in cui pure giornalisti, politici, intellettuali, manager, non hanno potuto fare a meno di esprimere ripugnanza e condanna per la condotta di Israele, la mattanza di Gaza ha ritrovato lo spazio che secondo loro merita. Brevi articoli o trafiletti a pagina 8, 9, 10 dei quotidiani, e nei tg informative sempre più stringate e rigorosamente collocate dopo le notizie di cronaca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it