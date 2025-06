Da Domani all’ospedale Sant’Andrea di Roma la mosta ‘CURARTE’

Da domani, l’Ospedale Sant’Andrea di Roma si trasforma in un palcoscenico di rinascita e benessere con ‘CURARTE’, la mostra che unisce arte e cura per ispirare speranza e guarigione. Un’occasione unica per scoprire come l’arte contemporanea possa diventare uno strumento potente di trasformazione personale. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un’esperienza artistica che va oltre il semplice bello, entrando nel cuore della cura.

Roma, 29 giu. (askanews) – L’arte come strumento di cura, benessere e rinascita personale. Questo il messaggio di ‘CURARTE’, la mostra d’arte che sarà inaugurata domani all’interno del reparto di Medicina Nucleare, realizzata dall’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, azienda pubblica di alta specializzazione della Regione Lazio e policlinico integrato con Sapienza Università di Roma. Nove artisti di arte contemporanea (A-Wibaa, Paola Ermini, Isolina Mariotti, Barbara Todini, Paolo Signore, Maria Cristina Menichelli, Paola Contessa, Silvia Valeri, Vittoria Ferrarelli) che con l’esposizione delle loro 14 opereoffrono l’occasione per sottolineare l’importanza di ogni forma di arte (disegno, pittura, musica, danza, scrittura, teatro, ecc. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: roma - sant - andrea - curarte

Basilica di Sant’Agostino a Roma, la curiosità sulle donne di facili costumi in prima fila - Basilica di Sant’Agostino a Roma, tra storia e curiosità, è un gioiello del Rinascimento che affascina i visitatori.

Da Domani all’ospedale Sant’Andrea di Roma la mosta ‘CURARTE’; Da Domani all’ospedale Sant’Andrea di Roma la mosta ‘CURARTE’; Il mio medico: focus sull’impianto di un cuore artificiale in attesa del trapianto.

Da Domani all’ospedale Sant’Andrea di Roma la mosta ‘CURARTE’ - Questo il messaggio di ‘CURARTE’, la mostra d’arte che sarà inaugurata domani all’interno del reparto di Medi ... Secondo askanews.it

Roma, ricostruzione della trachea e dell'arteria anonima in un paziente di 23 anni: primato mondiale all'ospedale Sant'Andrea - Il Mattino - È la prima volta al mondo che vengono ricostruite contestualmente la trachea e l'arteria anonima. Segnala ilmattino.it