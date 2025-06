Da Ameli a Cesetti la squadra del Pd per le elezioni regionali

Le elezioni regionali si avvicinano e il Pd si prepara a presentare la sua squadra con alcune novità di rilievo. Dopo intense polemiche, i nomi dei candidati piceni sono stati rivisti, segnando un passo importante nel processo di scelta. Con cambiamenti strategici e nuovi protagonisti, il partito punta a rafforzare la propria presenza sul territorio. Ma quali saranno le ripercussioni di queste novità sulla corsa alle regionali?

Le polemiche che hanno animato gli ultimi giorni hanno provocato un piccolo stravolgimento. I nomi dei candidati piceni, per il Pd, in vista delle prossime elezioni Regionali, non sono gli stessi proposti lunedì scorso dall’assemblea provinciale. O, meglio, uno su quattro è stato modificato ieri dall’assemblea regionale. Si tratta della sambenedettese Margherita Sorge, preferita a Loredana Emili. Francesco Ameli, poi, segretario provinciale dello stesso Partito Democratico, è stato preferito ad Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano, che ci ha sperato fino alla fine. In lista, poi, ci saranno anche la consigliera comunale di Spinetoli Fabiola Diomede, che sarà capolista, e l’ex sindaco grottammarese Enrico Piergallini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Ameli a Cesetti, la squadra del Pd per le elezioni regionali

