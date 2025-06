Cultura per tutti | la Fondazione MB finanzia e invita a sostenere 23 progetti per valorizzare arte territorio e inclusione

La fondazione MB lancia il bando “Cultura per tutti”, un’opportunità unica per sostenere 23 progetti che valorizzano arte, territorio e inclusione. Promuovere la cultura come strumento di coesione sociale significa riscoprire tradizioni, tutelare beni storici e rendere accessibili le bellezze locali a tutti. È il momento di unirsi per costruire un patrimonio condiviso, capace di unire comunità diverse e rafforzare il senso di appartenenza.

Promuovere la cultura e l’arte come strumenti di coesione sociale, valorizzare i beni storici e i luoghi di comunità con modalità innovative e inclusive, riscoprire le tradizioni locali rendendole accessibili a tutte e tutti. Sono questi gli obiettivi al centro del bando “Cultura per tutti”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

