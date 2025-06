Cuccioli e cani di taglia piccola cercano casa a Como | non meritano più le gabbie

In provincia di Como, tanti piccoli amici a quattro zampe aspettano un affetto sincero. Cuccioli e cani di taglia piccola, provenienti da situazioni difficili come la perrera spagnola o i box del Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, cercano una famiglia che li ami davvero. È ora di sfatare il mito: anche i cani di razza meritano una vita dignitosa e felice. Scopriamoli insieme e diamo loro una seconda possibilità.

Dalla perrera spagnola ai box del Villaggio a 4 Zampe di Cermenate: sono tanti i cani che cercano una casa in provincia di Como. Oggi vi presentiamo una carrellata di cuccioli e cani giovani, anche di razza. Già, perché sfatiamo il falso mito che i cani di razza non vengano mai maltrattati o. 🔗 Leggi su Quicomo.it

