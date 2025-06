Crollo miniera in Sudan | 11 morti

Una tragedia scuote il Sudan: undici minatori hanno perso la vita e altri sette sono rimasti feriti in un crollo parziale di una miniera d'oro nel NordEst del paese. Un drammatico riflesso delle tensioni e delle sfide di un conflitto che coinvolge anche l’industria mineraria, fondamentale per le finanze nazionali. La questione si fa sempre più urgente, mentre il prezzo della sicurezza e della vita umana emerge come priorità assoluta.

22.41 Undici minatori sono morti e altri sette hanno riportato ferite nel crollo parziale di una miniera d'oro nel NordEst del Sudan. Lo riferisce la societĂ mineraria statale di Khartum. Dallo scoppio della guerra tra la giunta militare al governo e i paramilitari ribelli(Rsf) nell'aprile 2023,gli sforzi bellici di entrambe le parti sono stati in gran parte finanziati dall'industria aurifera sudanese. Fonti ufficiali e Ong:quasi tutto il commercio di oro sudanese passa attraverso gli Emirati Arabi Uniti,accusati di armare Rsf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: crollo - miniera - sudan - morti

Sudan, crollo in una miniera d'oro: almeno 11 morti; Crolla miniera d'oro in Sudan, 11 morti: come erano costrette a lavorare le vittime per una produzione record; Mali: tragico crollo di una miniera d’oro a Dabia, decine le vittime.

Crolla miniera d’oro in Sudan, 11 morti: come erano costrette a lavorare le vittime per una produzione record - Undici minatori sono rimasti uccisi e altri sette hanno riportato ferite nel crollo di un pozzo artigianale nella miniera di Kirsh al- Riporta fanpage.it

Sudan: crollo in una miniera d'oro, almeno 11 minatori morti - Il paese africano è uno dei principali produttori, ma l'insicura estrazione artigianale rappresenta la maggior parte dell'attività, che finanzia le parti in guerra tra loro ... Scrive msn.com