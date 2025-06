Crolla miniera d'oro in Sudan 11 morti | come erano costrette a lavorare le vittime per una produzione record

Una tragedia che scuote il cuore dell’Africa: undici minatori sono rimasti vittime di un crollo nella miniera di Kirsh al-Fil, in Sudan. Costretti a lavorare in condizioni disastrose e senza misure di sicurezza, questi uomini hanno pagato con la vita la corsa alla ricchezza. Una storia di ingiustizia e sfruttamento che ci invita a riflettere sulle precarie realtà di chi rischia tutto per un “sogno dorato”. Continua a leggere.

Undici minatori sono rimasti uccisi e altri sette hanno riportato ferite nel crollo di un pozzo artigianale nella miniera di Kirsh al-Fil, in Sudan. Le vittime era impegnate, senza sicurezza, nell'estrazione dell'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

