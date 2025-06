Cristiano Ronaldo sul Mondiale per Club | Ho ricevuto diverse offerte ma…

Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse dell’Al-Nassr, ha deciso di rompere il silenzio sulle numerose voci di mercato e sulla sua possibile partecipazione al Mondiale per Club 2025. In una lunga intervista su YouTube, Ronaldo ha condiviso le sue opinioni e riflessioni, chiarendo il suo stato d’animo e i progetti futuri. Ma cosa riserva il destino a uno dei più grandi talenti del calcio mondiale? Scopriamolo insieme.

Il fuoriclasse dell’Al-Nassr Cristiano Ronaldo ha commentato le voci che lo accostavano ad alcuni club in vista del Mondiale per Club. Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube dell’ Al-Nassr. Tra i temi trattati, anche l’assenza del fuoriclasse portoghese nel Mondiale per Club 2025. Prima dell’inizio della rassegna statunitense, alcune voci avevano avvicinato l’ex Real Madrid alle più disparate squadre iscritte al torneo. Ronaldo ha commentato il tutto così. MONDIALE PER CLUB – «Ho ricevuto diverse offerte per giocare nel Mondiale per club, ma non credo che avessero senso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cristiano Ronaldo sul Mondiale per Club: «Ho ricevuto diverse offerte, ma…»

