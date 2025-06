Cristiano Ronaldo snobba il Mondiale per Club | Ho ricevuto delle offerte ma non aveva senso

Cristiano Ronaldo ha scelto di snobbare il Mondiale per Club, preferendo restare in Arabia Saudita. Dopo aver ricevuto diverse offerte, l'attuale stella dell’Al Nassr ha spiegato che nessuna di esse aveva senso per lui in questo momento. La sua decisione ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio, ma Ronaldo è deciso a seguire la propria strada. La sua scelta dimostra ancora una volta come le priorità possano cambiare nel corso della carriera...

Ai microfoni di Al Nassr TV, canale ufficiale dell’Al Nassr, squadra in cui milita attualmente, Cristiano Ronaldo ha parlato della sua possibilità di partecipare al Mondiale per Club, ma anhce della scelta fatta di rimanere in Arabia Saudita. DICHIARAZIONI – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo snobba il Mondiale per Club: «Ho ricevuto delle offerte, ma non aveva senso»

In questa notizia si parla di: cristiano - ronaldo - mondiale - club

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - In un'intervista telefonica esclusiva, Mario Balotelli esprime la sua visione sul calcio moderno e la sua carriera, sottolineando di non avere nulla da invidiare a leggende come Messi e Cristiano Ronaldo.

Doveva essere un addio, invece è un nuovo inizio. Cristiano Ronaldo ha scelto di rimanere all'Al Nassr, rinnovando il contratto fino al 2027, quando avrà 42 anni. Un annuncio che spegne le voci, blocca le sirene del Mondiale per Club e riaccende la fiamm Vai su Facebook

CR7 mette a tacere ogni voce su un suo possibile addio all’Al-Nassr Dopo la vittoria della Nations League con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha fatto chiarezza sul proprio futuro: «Continuerò a giocare con l’Al-Nassr». Niente Mondiale per club FIFA, dun Vai su X

CR7 cambia idea: Tante proposte, ma non ci sarò al Mondiale; Cristiano Ronaldo ha detto ‘no’ al Mondiale per Club: CR7 avrebbe giocato contro l’Inter; Ronaldo esce allo scoperto: Ho avuto offerte, ma non giocherò il Mondiale per Club.

Cristiano Ronaldo snobba il Mondiale per Club: «Ho ricevuto delle offerte, ma non aveva senso» - Cristiano Ronaldo snobba il Mondiale per Club: «Ho ricevuto delle offerte, ma non aveva senso» Ai microfoni di Al Nassr TV, canale ufficiale dell’Al Nassr, squadra in cui milita attualmente, Cristiano ... Come scrive calcionews24.com

Cristiano Ronaldo ha detto ‘no’ al Mondiale per Club: CR7 avrebbe giocato contro l’Inter - Il fuoriclasse portoghese poteva essere una delle stelle del nuovo torneo FIFA e molti club hanno tentato di avvicinare il cinque volte ... Scrive fanpage.it