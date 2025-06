Cristiano Ronaldo non chiude la porta ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita | Non si sa mai

Cristiano Ronaldo, la leggenda vivente del calcio, apre alla possibilità di partecipare ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita, dimostrando che il suo spirito competitivo e la sua voglia di sfida sono ancora intatti. Chi può prevedere cosa riserva il futuro? Con una carriera costellata di sorprese, Ronaldo ci ricorda che nel calcio, come nella vita, tutto è possibile. Continua a leggere per scoprire le sue sorprendenti parole e il suo punto di vista.

Cristiano Ronaldo non chiude la porta ai Mondiali del 2034 in Arabia Saudita: "Non si sa mai. Due anni fa non avrei mai pensato di giocare in Arabia Saudita, ma la vita è piena di sorprese".

