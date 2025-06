Crisi Medio Oriente Giordano Bruno Guerri | Trump è pericoloso ma non poteva fare altro e…

In un contesto mondiale segnato da tensioni e conflitti, le analisi di Giordano Bruno Guerri offrono uno sguardo lucido e critico sulla crisi in Medio Oriente e sulle strategie geopolitiche di Trump. Pur vicino alla destra, l’intellettuale riflette sulle dinamiche storiche ricorrenti e sui rischi di un’egemonia che sembra sempre ripetersi sotto nuove vesti. La sua prospettiva ci invita a comprendere meglio le radici di questi eventi complessi e le conseguenze future.

Lo storico e l'intellettuale vicino alla destra non è che sia molto d'accordo con quello che sta facendo il presidente americano Chi conosce la storia, sa bene che spesso le azioni non fanno che ripetersi seppur in modo diverso, magari, ma lo scopo alla fine è sempre quello che avere la supremazia sugli altri e cercare di sfruttare l'occasione. La vede così, ad esempio, il noto storico e intellettuale, il professor Giordano Bruno Guerri che su Donald Trump ha una visione precisa: " Sta andando verso una sorta di dittatura e per me è una persona che può creare pericoli oltre ad essere pericoloso.