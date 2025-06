Criminali digitali black market e criptovalute | l’Italia in prima linea nella guerra invisibile

nel contrastare le insidie del dark web e delle criptovalute, diventando una vera e propria prima linea nella difesa digitale del Paese. In un mondo dove l’innovazione corre veloce, la lotta contro i criminali digitali si fa sempre più strategica e fondamentale per garantire sicurezza e trasparenza nel nuovo panorama economico.

II continuo e inarrestabile progresso tecnologico ha portato alla nascita di una vera e propria economia digitale. E come in ogni sistema economico, quindi, anche sul Web proliferano frodi e riciclaggio, con la criminalità a caccia di sempre nuove forme di profitto. Per questo motivo la Guardia di Finanza è in costante aggiornamento. Il Nucleo speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche rappresenta il polo di maggiore specializzazione che ha quale missione principale quella di contrastare gli illeciti economico-finanziari commessi mediante lo sfruttamento della tecnologia informatica. L'ambito di intervento più delicato riguarda la parte sommersa della Rete ovvero il Dark Web.

