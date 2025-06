CRI Night

cri night: un evento speciale che accende le serate di Olgiate Molgora, portando musica, convivialità e solidarietà sotto le stelle. Organizzata dalla Consulta Giovani in collaborazione con i giovani della Croce Rossa di Merate, questa iniziativa apre le porte a tutta la comunità, celebrando il tema dell’ambulanza e della Croce Rossa. Con un DJ set di Holy Chapel, un’area bar e momenti di condivisione, sarà una serata indimenticabile all’insegna di amicizia e impegno civile.

Una serata all’aperto organizzata dalla Consulta Giovani di Olgiate Molgora in collaborazione con i giovani della Croce Rossa di Merate. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza e a tema AmbulanzaCroce Rossa, prevede musica dal vivo (DJ set a cura di Holy Chapel), area bar, e momenti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

