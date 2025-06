Crepet | Tanti genitori non sanno dire no Come l’accondiscendenza sta rovinando un’intera generazione di giovani senza regole e senza sogni

Crepet: il problema non sono i giovani, ma i genitori che hanno smesso di essere autoritari. La perdita di regole e sogni minaccia il futuro di un’intera generazione, inghiottita dall’accondiscendenza. È ora di affrontare la verità e riscoprire il coraggio di essere genitori. Perché cambiare si può, e il primo passo è riconoscere gli errori del passato.

Smettila di lamentarti dei giovani di oggi se sei tu il primo ad aver gettato la spugna. Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, non usa mezzi termini nel suo ultimo pamphlet "L'autorità perduta: Il coraggio che i figli ci chiedono", (Einaudi Editore). Il messaggio è chiaro e brutale: i genitori moderni hanno tradito il loro ruolo educativo, trasformando l'amore in accondiscendenza e condannando un'intera generazione all'apatia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: crepet - genitori - accondiscendenza - intera

Crepet e l’autorità perduta. “Il caso di via Mariti da portare a scuola. I genitori? Troppo distratti” - Firenze, 13 maggio 2025 – L'analisi del gesto dei giovani denunciati per aver scalato la gru del cantiere Esselunga evidenzia una crisi dell'autorità e una rete sociale compromessa.

Crepet: Tanti genitori non sanno dire no. Come l'accondiscendenza sta rovinando un'intera generazione di giovani senza regole e senza sogni.

Paolo Crepet: "Rapporto genitori-figli è disastroso"/ "Politicamente corretto deresponsabilizza i giovani" - IlSussidiario.net - Lo psichiatra Paolo Crepet è tornato ad attaccare i genitori per il modo in cui trattano i loro figli, credendoli incapaci e impedendogli di imparare È l’ennesimo duro attacco – che non ... Da ilsussidiario.net

Paolo Crepet attacca i genitori: "Non dite 'amore mio' ai vostri figli, devono scappare" - Fanpage.it - In un'intervista, lo psichiatra invita a insegnare ai giovani la libertà e l'importanza della fatica. Scrive fanpage.it