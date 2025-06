Crepet perde il controllo su Bezos | Di peggio non c' è niente

Paolo Crepet sembra aver perso il controllo su Jeff Bezos, sfiorando un commento pungente che rivela il suo punto di vista. Nonostante l'assenza a Venezia con i "No Bezos", il celebre psichiatra si lascia andare a considerazioni taglienti sul matrimonio extra lusso del fondatore di Amazon e Lauren Sanchez. La sua presa di posizione invita a riflettere su un mondo dove i soldi sembrano essere il vero trionfo.

Non ha sfilato a Venezia con i " No Bezos ", ma Paolo Crepet non pare aver preso bene il matrimonio extra lusso di Mister Amazon e Lauren Sanchez. Intervistato dal Corriere della Sera, il celebre psichiatra e sociologo, sempre in prima fila in tv, sui social e sui giornali come commentatore della piĂą stringente attualitĂ , premette: "A me di Bezos non frega un accidente. Se a qualcuno piace quella roba in cui i soldi sono il trionfo di tutto, benissimo. Non parlo di lui, non commento. Ma una cosa devo dirla: questo matrimonio è il peggiore esempio che possiamo dare ai giovani, peggio di così non c’è niente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it