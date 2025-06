Cremlino impossibile spingerci al negoziato con sanzioni

La posizione del Cremlino è chiara: aumentare le sanzioni non farà che rafforzare la resistenza di Mosca, rendendo più difficile avviare un dialogo costruttivo sull’Ucraina. Dmitri Peskov sottolinea che la pressione non sostituisce una strategia basata su logica e argomentazioni. In un contesto internazionale complesso, capire questa dinamica è fondamentale per valutare le future mosse diplomatiche e politiche.

È impossibile spingere la Russia ai colloqui sull' Ucraina con nuove sanzioni: più gravi saranno le misure, più seria sarà la risposta di Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalla Tass. "La Russia può essere spinta al tavolo delle trattative solo con la logica e le argomentazioni. È impossibile spingere la Russia con la pressione o la forza", ha detto. "Quanto più grave è il pacchetto di sanzioni, che riteniamo illegale, tanto più grave sarà il contraccolpo. Dopotutto, è un'arma a doppio taglio", ha detto commentando le potenziali nuove sanzioni contro Mosca, tra cui le misure sul petrolio russo.

