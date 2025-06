Covid crescono i casi della variante Stratus | elude i vaccini e provoca raucedine

La pandemia di Covid continua a sorprendere, con la variante Stratus che si diffonde rapidamente in tutto il mondo. Partita dall’Asia, questa nuova mutazione sta eludendo i vaccini e causando raucedine tra i contagiati. Monitorata dall’Oms, la sua crescita esponenziale mette in allerta gli esperti, che prevedono un picco massimo in estate. Resta importante essere informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e gli altri.

XFG, o Stratus, classificata dall'Oms fra quelle sotto monitoraggio, è la variante Covid che cresce più rapidamente nel mondo. Partito dall'Asia, raggiungerà il picco massimo di casi in estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Covid, crescono i casi della variante Stratus: elude i vaccini e provoca raucedine

