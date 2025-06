Costacurta su Acerbi | Non capisco la sua scelta La squadra aveva bisogno di lui e ha detto no una questione di orgoglio

Costacurta su Acerbi: non capisco la sua scelta. La squadra aveva bisogno di lui e lui ha detto no, una questione di orgoglio. Nell’intervista a Il Giornale, l’ex calciatore riflette sul limite tra orgoglio personale e senso di appartenenza, sottolineando come i tempi siano cambiati e il rispetto per la maglia italiana sembri svanito. È un tema che richiede una riflessione profonda sul valore della lealtà nel calcio di oggi, perché il senso di appartenenza dovrebbe sempre prevalere.

L’ex calciatore Billy Costacurta, in un’intervista a Il Giornale, commenta la decisione di Acerbi di rifiutare la chiamata dell’Italia con l’ex ct Luciano Spalletti e racconta di quando fu lasciato fuori dalla Nazionale. Costacurta: «Si è perso il senso di appartenenza in Nazionale, i calciatori italiani non si sporcano di fango». « Il senso di appartenenza è un bisogno di lealtà, di rispetto. Ora i tempi sono cambiati e quel senso di appartenenza si è perso. Non è colpa di nessuno. È la società che è cambiata ». Lei non ha mai lasciato la maglia Milan. « A trentacinque anni ho avuto un’offerta da una squadra americana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Costacurta su Acerbi : «Non capisco la sua scelta. La squadra aveva bisogno di lui e ha detto no una questione di orgoglio»

