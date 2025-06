Cos’è lo Swatt Club? La squadra amatoriale del Campione d’Italia | la realtà nata come blog ed esplosa con Conca

Cos8217232, lo SWATT Club, la squadra amatoriale del campione d’Italia, nasce come un sogno e cresce come una famiglia. Con il cuore pulsante di passione e determinazione, offriamo ai giovani atleti una seconda possibilità di emergere, dimostrando che anche nel mondo amatoriale si può vivere l'emozione della competizione. Perché, come diciamo sempre, “la vita è corsa”: ogni sfida ci fa crescere, ogni vittoria ci unisce.

“ Un sogno che si realizza, l’inizio di un nuovo viaggio. Abbiamo sempre sognato di creare una squadra d’élite per dare una seconda possibilità, un percorso alternativo, ai giovani atleti che non trovano spazio nel mondo del professionismo. Il nostro motto è “la vita è corsa” perché crediamo che nulla sia più formativo della competizione. I momenti difficili, le grandi prestazioni, i compagni di squadra, le relazioni, i legami con le persone “. Lo Swatt Club si presenta con queste righe sul suo sito ufficiale, entrando poi ulteriormente nel dettaglio del progetto: “ Lo sport agonistico è molto più di una semplice classifica: è cuore, passione, amore per il sudore e la fatica, è spettacolo, è appartenenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cos’è lo Swatt Club? La squadra amatoriale del Campione d’Italia: la realtà nata come blog ed esplosa con Conca

Filippo Conca campione italiano: “Ero senza squadra, non avevo neanche una Continental. Poi lo Swatt Club…” - Filippo Conca, il sorprendente campione italiano di ciclismo, ha scritto una pagina indimenticabile della sua carriera.

? Nuovo episodio di Triciclo! Questa volta non parliamo solo di un ospite, ma di un’idea che è diventata movimento. Come nasce lo @swattclub, la squadra amatoriale più iconica – e probabilmente la più numerosa – d’Italia? Nasce da un’esigenza semplice Vai su Facebook

#CampionatiItaliani The lead of the five riders has increased to 2'50" at the 100 km mark In front with Samuele Zoccarato are Manlio Moro (Movistar), Alessandro Iacchi (Solution Tech Vini Fantini), Lorenzo Ginestra and Francesco Carollo (Swatt Club) Vai su X

Tricolori, sorpresa Conca. In volata vince l'ex pro' della Swatt, team amatoriale nato come blog; Filippo Conca: A ottobre potevo smettere... o continuare con lo Swatt Club; SwattClub tra utopia e rivoluzione: Conca campione italiano.