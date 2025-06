Cos’è l’Asse della Resistenza?

L'Asse della Resistenza è un termine che risuona sempre più frequentemente nei dibattiti geopolitici, ma quali sono le sue radici e cosa rappresenta davvero? Nato come una coalizione di gruppi e milizie sostenute dall’Iran, questa alleanza mira a contrastare l'influenza occidentale e israeliana nel Medio Oriente. Ma quali sono i protagonisti di questo fronte e come si configura il suo ruolo nel complesso puzzle regionale? Scopriamolo insieme.

Da qualche giorno si parla insistentemente di Asse della Resistenza. Qual è l'origine di questa espressione e perché si associa al regime teocratico iraniano? Cominciamo col dire che si tratta di una coalizione capeggiata e finanziata dal governo di Teheran, composta da milizie sparse in tutto il Medio Oriente per combattere lo Stato israeliano e per contenere l'influenza statunitense nella regione. In questo blocco filo-iraniano sono coinvolti gruppi armati che agiscono in Iraq, Libano, Yemen, Palestina e, fino al 2024, Siria. L'origine dell'Asse della Resistenza. Per tirarsi fuori dall'isolamento politico del primo periodo della Guerra Iran-Iraq (1980-1988), i vertici della Repubblica islamica decisero di creare una coalizione di entità filo-iraniane diffuse in alcuni Paesi del Medio Oriente.