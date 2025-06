Cosa vuol dire quando sul telefono compare il messaggio | Carica sospesa

Hai mai notato il messaggio "Carica sospesa" sul tuo dispositivo? Quando le temperature salgono e superano i limiti di sicurezza, il telefono interrompe la ricarica per proteggerne le componenti. Questo avviene per prevenire danni causati dal surriscaldamento. Ma cosa fare per riprendere la carica e mantenere il dispositivo in salute? Scopriamolo insieme, perché una gestione corretta delle temperature è fondamentale per prolungarne la vita.

Con l'aumento delle temperature aumentano anche i rischi per i nostri dispositivi elettronici. Se fuori ci sono troppi gradi il telefono potrebbe bloccarsi o fermare la ricarica. Ecco cosa fare se trovate il messaggio: "Carica sospesa. Il caricamento riprenderĂ quando iPhone (o iPad) tornerĂ a una temperatura normale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

