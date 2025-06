Cosa prevede la nuova legge di bilancio di Trump tra spese e tagli folli

La nuova legge di bilancio di Trump, lunga circa 940 pagine, rappresenta un vero e proprio manifesto delle priorità repubblicane: tra spese ingenti per la difesa, agevolazioni fiscali e tagli alla spesa pubblica. Con un pacchetto che solleva discussioni e polemiche, ora tocca al Congresso decidere se approvare questa vasta proposta che potrebbe segnare profondamente il futuro degli Stati Uniti. La sfida è appena iniziata.

Con circa 940 pagine, il disegno di legge di bilancio di Trump è una vasta raccolta di agevolazioni fiscali, tagli alla spesa e altre priorità repubblicane, tra cui nuovi fondi per la difesa nazionale e le deportazioni. Ora spetta al Congresso decidere se il pacchetto di politica interna firmato dal presidente Donald Trump diventerà legge. Trump ha chiesto ai repubblicani, che detengono la maggioranza alla Camera e al Senato, di saltare le vacanze e di presentare il disegno di legge di bilancio entro il 4 luglio. I repubblicani affermano che il disegno di legge è cruciale perché ci sarebbe un massiccio aumento delle tasse dopo dicembre, quando scadranno le agevolazioni fiscali del primo mandato di Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cosa prevede la nuova legge di bilancio di Trump, tra spese e tagli folli

