Cosa è successo davvero a Isfahan? Il sito sotterraneo irraggiungibile per le super bombe

Il mistero avvolge ancora Isfahan, il sito sotterraneo invulnerabile alle super bombe statunitensi. Perché gli USA non hanno ancora attaccato? Sarà davvero l’Iran a aver spostato l’uranio arricchito, rendendo inutile ogni intervento? Le domande sono tante e i dubbi ancora più grandi, lasciando il mondo con un senso di incertezza e suspense che non si spegne facilmente.

L'operazione Usa: il decollo dei caccia strategici, poi 12 super bombe su Fordow e Natanz. Su Isfahan raffica di missili cruise - In un audace gesto di forza, gli Stati Uniti hanno utilizzato caccia strategici e una raffica di missili cruise per colpire i siti nucleari di Fordow e Natanz in Iran, con le bombe GBU-57 su Isfahan.

