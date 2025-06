Cosa c’è dietro il guasto ai radar che ha mandato in tilt il traffico aereo nel nord ovest d’Italia

Sabato sera, il cielo del nord ovest Italia si è improvvisamente oscurato da un guasto al centro di controllo d’area, causando il caos tra decine di voli e lasciando passeggeri e compagnie aeree in balia dell’incertezza. Ma cosa si cela dietro questo incidente? Scopriamo i retroscena di una crisi che ha messo a dura prova il sistema aeroportuale e la sua resilienza.

Sabato sera, a causa di guasto al Centro di controllo d’area, la struttura che sovrintende ai movimenti degli aerei in quota tramite radar, gran parte dei voli nel nord ovest italiano hanno subito cancellazioni, ritardi o ritorni all’aeroporto d’origine. Un disagio enorme per decine di compagnie aeree, che ancora si ripercuote nella mattinata di oggi nonostante l’Enav, intorno alla mezzanotte, ha parlato di guasto in via di risoluzione, con la ripresa di alcuni voli già nella nottata. Cosa è successo. A provare a far chiarezza in questo caos è stato Corriere della Sera. L’inconveniente tecnico è partito nel sistema di trasmissione dei dati, negli uffici del Centro di controllo d’area a Milano. 🔗 Leggi su Open.online

