Corsini re dei trasporti Sarà a capo di Start Romagna

Stando alle ultime notizie, Andrea Corsini, ex assessore ai trasporti e al turismo della Regione Emilia-Romagna, ha scelto di non ricandidarsi alle imminenti elezioni regionali del 2024 né di inserirsi nelle dinamiche politiche locali. Questa decisione ha suscitato sorprese e riaperto i giochi per il futuro politico di una delle figure più influenti del territorio. Ma quali saranno le sue prossime mosse?

Era stato assessore ai trasporti e al turismo della Regione Emilia-Romagna nelle giunte guidate da Stefano Bonaccini. Ma il nome di Andrea Corsini è stato per diversi mesi fuori dai giochi: non si è ricandidato alle elezioni regionali di fine 2024, non è entrato nella nuova giunta di Michele de Pascale, non è entrato nel toto-nomi per il Comune di Ravenna, lasciato libero proprio da de Pascale, in occasione del recente voto anticipato. Stando alle voci, però, ci sarebbe un accordo per nominarlo presidente di Start Romagna, l'azienda dei trasporti pubblici (soprattutto autobus) che presta servizio nelle province di Ravenna – il suo territorio –, di Forlì-Cesena e Rimini.

