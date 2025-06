Corsia preferenziale vietata ai disabili Ancisi LpRa | Problema risolto solo per i ravennati ma non per i non residenti

La questione delle corsie preferenziali a Marina di Ravenna ha finalmente trovato una soluzione per i residenti nel Comune. Tuttavia, rimane irrisolto il problema per coloro che, pur avendo il contrassegno invalidi, non risiedono a Ravenna ma altrove in Italia o nell’UE. È giunto il momento di garantire pari diritti a tutti, indipendentemente dalla residenza, affinché la mobilità dei disabili sia davvero accessibile e inclusiva ovunque.

Risolto il problema della corsia preferenziale di Marina di Ravenna per i residenti nel comune di Ravenna, rimane per le persone con disabilità che, risiedendo altrove in Italia o nell’Unione Europea, sono ugualmente in possesso del contrassegno invalidi, il Cude (Contrassegno Unificato Disabili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

