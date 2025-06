Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero | i BANDI delle Università AGGIORNATO con Pegaso e Unimercatorum

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio nel sostegno e desideri specializzarti, i bandi delle università aggiornati con Pegaso e Unimercatorum rappresentano un'opportunità imperdibile. Questi corsi, validi per il riconoscimento del grado specifico, ti consentono di arricchire il tuo percorso professionale e di garantirti nuove prospettive nel mondo dell'istruzione. Scopri tutti i dettagli e preparati a cogliere questa occasione unica!

Percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico negli ultimi cinque svolti in scuole stataliparitarie, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025. Necessario il titolo di studio di accesso al grado richiesto. L'articolo Corsi sostegno tre anni di servizio e specializzati estero: i BANDI delle Università AGGIORNATO con Pegaso e Unimercatorum . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

