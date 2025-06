Corsi esalta Asllani | Troppe critiche ma è un giocatore importante

Nel mondo del calcio, le opinioni sulla crescita e il valore dei giocatori sono spesso fonte di dibattito acceso. Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha condiviso alcune riflessioni su Asllani, giudicando il centrocampista dell’Inter come un elemento importante nonostante le critiche. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sul talento e il percorso professionale di questo giovane talento, dimostrando che dietro le polemiche si nasconde un grande potenziale.

Corsi si è espresso su Asllani, le parole del presidente dell’Empoli sul centrocampista dell’Inter. Nel suo intervento ai microfoni di Tuttosport Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, commenta così l’imminente approdo di Samuele Ricci  al Milan, soffermandosi anche sul regista dell ‘ Inter Asllani: RICCI – «Samuele ha fatto un percorso con noi fin da bambino, l’ho visto quando aveva dieci anni. I commenti che si facevano su di lui erano tutti positivi. Si aveva già l’impressione che avrebbe giocato in Serie A. E a grandi livelli. Sono quelle cose che ti rimangono impresse, come quando ha debuttato con noi a 18 anni, con questa padronanza tecnica e fisica: ha valori fisici importanti di sua natura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corsi esalta Asllani: «Troppe critiche, ma è un giocatore importante»

